Когда в Центральном парке зальют каток?

Названы условия для этого.

Когда в Центральном парке зальют каток?
Фото Алексея Пирязева.

Каждый год в Центральном парке Тулы заливают самый большой в регионе каток с естественным покрытием. Когда же он появится в этот раз? Мы спросили у пресс-службы «Тульских парков».

Нам пояснили, что для создания качественного ледового покрытия необходимо среднесуточное значение температуры -10 °С и ниже. После этого появляется возможность формировать лед в ежедневном режиме. Это необходимо делать в течение минимум 10 дней. 

«Как только позволят погодные условия, озвученные выше, начнётся создание катка», — добавили в администрации парков.

