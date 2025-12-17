  1. Моя Слобода
Какие дома Тулы будут обесточены 18 декабря

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

Какие дома Тулы будут обесточены 18 декабря

С 8.30 до 17.30 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Революции, 37-а, 39,
  • ул. Демонстрации, 34, 36,
  • ул. Каминского 31 А,
  • ул. Новомосковская, 7,
  • ул. Рязанская, 56,
  • пос. Октябрьский: 1-й пр-д, 1-7, 47-53 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 3-а,
  • 8-й пр-д, 2-14 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 6-а, 7-а, 9-б, 9-в, 12-а,
  • ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 16-а,
  • ул. Судейского, 34-48 (чётн.), 21, 23, 25, 32-б, 34-а,
  • ул. Заречная, 3-29 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Низинная, 1-19 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 9-а.

 

вчера, в 22:00 +1
Событие
где в Туле отключат свет плановые отключения электроэнергии нет света
Место
Тула
