  Дмитрий Миляев анонсировал проведение первой Всероссийской спартакиады государственных служащих
Дмитрий Миляев анонсировал проведение первой Всероссийской спартакиады государственных служащих

Ожидается, что в соревнованиях поучаствуют 100 тысяч госслужащих, предпринимателей и сотрудников предприятий со всей страны.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В среду, 17 декабря, в пресс-центре ТАСС состоялось первое заседание организационного комитета по проведению I Всероссийской открытой спартакиады государственных гражданских и муниципальных служащих. 

В обсуждениях приняли участие губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт» Дмитрий Миляев, заместитель Министра спорта РФ Алексей Морозов, президент АНО «Центральный спортивный совет государственной службы» Сергей Качушкин, а также руководитель Спецсвязи России Иван Гайченя и член совета директоров медиахолдинга «Русская Медиагруппа» Владимир Киселев.

vzmd5q27hf59ebz1udefn0hyhtec05wm.jpg

Инициатива проведения спартакиады была предложена на одном из заседаний комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», которую возглавляет губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Спорт — это мощный инструмент, который объединяет людей, формирует командный дух и способствует укреплению здоровья. В современных условиях вопросы здоровья и социального благополучия выходят на первый план», — отметил глава региона.

chwprrzbzc8smwebacfdks164ab12sqr.jpg

Спартакиада призвана стать движущей силой в развитии корпоративного спорта и поможет достичь цели, поставленной Президентом РФ — к 2030 году привлечь в спорт не менее 70% жителей страны.

«Спартакиада среди государственных и муниципальных служащих очень важна. Она объединит людей в достижении целей и результатов, в конце концов прийти с семьями и приобщить их к занятиям физической культурой и спортом. Спартакиада будет представлять настоящее соревнование, как у спортсменов сборной команды страны», – подчеркнул замминистра спорта Алексей Морозов.

hiu9zmz67a5g7ep2yf0ixeeyprkicx17.jpg

Ожидается, что в масштабном спортивном событии поучаствует около 100 тысяч человек со всей страны. В соревнованиях по шести видам спорта — настольному теннису, шахматам, лёгкой атлетике, плаванию, мини-футболу и баскетболу — примут участие государственные служащие всех уровней, а также представители бизнеса и сотрудники предприятий.

«Мы ожидаем хорошее привлечение внимания не только членов семьи, но и коллег, которые будут болеть за своих сотрудников», — сказал Дмитрий Миляев.

Соревнования пройдут в три этапа: региональный, межрегиональный (окружной) и всероссийский. Отборочные этапы стартуют в январе следующего года, полуфинальные соревнования запланированы на сентябрь-октябрь, а финал состоится в ноябре.

«Наша общая задача – показать, что Спартакиада – это не просто соревнование, а настоящий праздник спорта, дружбы и единства. А роль государственных служащих не ограничивается рабочими задачами, а включает активное участие в спортивной жизни страны. Вместе мы сможем создать атмосферу сотрудничества и здоровой конкуренции, внести весомый вклад в развитие корпоративного спорта, укрепить здоровье жителей и сделать нашу страну сильнее», – отметил глава региона.

Для регионов уже действует специальный информационный цифровой портал спартакиады, который поможет найти всю необходимую информацию о мероприятиях. Также на портале есть видеоуроки от профессиональных спортсменов, которые помогут подготовиться к состязаниям.

Автор:
вчера, в 20:12 −6
