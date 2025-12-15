  1. Моя Слобода
Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки на Тульскую область

Ещё шесть украинских беспилотников уничтожены силами ПВО.

Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки на Тульскую область

В результате атаки и уничтожения БПЛА никто не пострадал. 

«По предварительным данным повреждений инфраструктуры не зафиксировано», - сообщил губернатор. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

сегодня, в 06:12
Погода 15 декабря: в Туле морозно и небольшой снег
Погода 15 декабря: в Туле морозно и небольшой снег
Стрельба в тульском рехабе: полицейские уговаривали агрессора сдаться
Стрельба в тульском рехабе: полицейские уговаривали агрессора сдаться
