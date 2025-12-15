Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки на Тульскую область

В результате атаки и уничтожения БПЛА никто не пострадал.
«По предварительным данным повреждений инфраструктуры не зафиксировано», - сообщил губернатор. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ещё шесть украинских беспилотников уничтожены силами ПВО.
В результате атаки и уничтожения БПЛА никто не пострадал.
«По предварительным данным повреждений инфраструктуры не зафиксировано», - сообщил губернатор. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram