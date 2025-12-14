  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Вернуть возможность говорить: в Тульском онкоцентре при раке гортани устанавливают голосовые протезы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Вернуть возможность говорить: в Тульском онкоцентре при раке гортани устанавливают голосовые протезы

Рак гортани — одно из самых распространённых злокачественных новообразований головы и шеи.

Вернуть возможность говорить: в Тульском онкоцентре при раке гортани устанавливают голосовые протезы

После операции есть три варианта вернуться к привычной жизни:

  • говорить тихим шепотом при помощи колебаний пищевода;
  • использовать ларингофон — прибор, который улавливает колебания во рту;
  • установить голосовой протез — миниатюрный силиконовый клапан для восстановления голоса пациентам с трахеостомой.

Голосовой протез устанавливают бесплатно. Такие операции в онкоцентре проводят с 2022 года. За это время хирурги уже установили более 15 голосовых протезов.

По акустическим характеристикам голос человека, у которого установлен такой протез, практически не отличается от того, что был у него ранее. Пользоваться протезом пациентов, прошедших операцию, учат на бае онкоцентра. 

«Раньше пациенты с раком гортани боялись потерять возможность говорить и зачастую отказывались от хирургического вмешательства. Теперь мы можем восстановить речевые функции пациентов и сохранить качество жизни», — рассказал хирург Артем Зелькович.

Врачи напоминают: выявить рак и другие опасные недуги важно на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Найти отклонения в здоровье или убедиться в том, что человек здоров, позволяет диспансеризация. Это простое и важное обследование доступно всем жителям бесплатно в поликлинике по месту жительства благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:52 +1
Другие статьи по темам
Событие
рак гортани
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
Жизнь Тулы и области
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
сегодня, в 07:47, 201 7010 0
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
сегодня, в 09:00, 169 2297 3
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
вчера, в 23:40, 178 4442 0
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
сегодня, в 12:00, 144 1854 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Епифани началось восстановление поврежденного беспилотником храма
В Епифани началось восстановление поврежденного беспилотником храма
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.