Вернуть возможность говорить: в Тульском онкоцентре при раке гортани устанавливают голосовые протезы

После операции есть три варианта вернуться к привычной жизни:

говорить тихим шепотом при помощи колебаний пищевода;

использовать ларингофон — прибор, который улавливает колебания во рту;

установить голосовой протез — миниатюрный силиконовый клапан для восстановления голоса пациентам с трахеостомой.

Голосовой протез устанавливают бесплатно. Такие операции в онкоцентре проводят с 2022 года. За это время хирурги уже установили более 15 голосовых протезов.

По акустическим характеристикам голос человека, у которого установлен такой протез, практически не отличается от того, что был у него ранее. Пользоваться протезом пациентов, прошедших операцию, учат на бае онкоцентра.

«Раньше пациенты с раком гортани боялись потерять возможность говорить и зачастую отказывались от хирургического вмешательства. Теперь мы можем восстановить речевые функции пациентов и сохранить качество жизни», — рассказал хирург Артем Зелькович.

Врачи напоминают: выявить рак и другие опасные недуги важно на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Найти отклонения в здоровье или убедиться в том, что человек здоров, позволяет диспансеризация. Это простое и важное обследование доступно всем жителям бесплатно в поликлинике по месту жительства благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».