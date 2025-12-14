  1. Моя Слобода
В Тульской области уточнят срок начала платы за капремонт в новостройках

Законопроект рассмотрит Тульская областная Дума.

В Тульской области уточнят срок начала платы за капремонт в новостройках

С инициативой скорректировать закон «О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области» выступил губернатор Дмитрий Миляев.

Предлагается с пяти лет до года сократить период начала уплаты за капитальный ремонт у владельцев квартир в новостройках. Срок начала оплаты исчисляется с момента включения дома в региональную программу.

Предлагается установить переходные положения:

  • плату для новостроек, включенных в программу капремонта с 1 июня 2021 года по 31 мая 2025 года, ввести с 1 июня 2026 года;
  • плату для новостроек, включенных в программу капремонта с 1 июня по 31 декабря 2025 года, ввести с 1 октября 2026 года.

«Современные многоквартирные дома содержат дорогостоящее оборудование и высокотехнологичные материалы. Их износ начинается с момента ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. В связи с этим период уплаты взносов на капитальный ремонт должен быть максимально приближен к периоду эксплуатации многоквартирного дома. Установление нового срока, по истечении которого возникает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, позволит обеспечить своевременное финансирования капитального ремонта общего имущества и увеличить размер фонда капитального ремонта многоквартирного дома за счет увеличения накопительного периода», — говорится в пояснительной записке.

сегодня, в 19:01
