В Епифани началось восстановление поврежденного беспилотником храма

В мае 2025 года во время атаки БПЛА загорелся купол Свято-Никольский храма. Также были выбиты окна и повреждены декоративные элементы.

Инспекция Тульской области по государственной охране памятников культурного наследия подготовила документацию для восстановления храма. Подрядчик в ближайшее время начнет ремонт: уже завез строительные материалы и готовит рабочую площадку. Финансирование ведется за счет внебюджетных источников и пожертвований граждан.

Заместитель председателя правительства Тульской области – министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова посетила поселок Епифань.

«Свято-Никольский храм в Епифани историческая жемчужина Тульской области, привлекающая внимание туристов. Его восстановление является нашей приоритетной задачей», – отметила Ольга Гремякова.

Первое упоминание о Никольской церкви с колокольней и башней ограды относится к 1650-м годам. Народные предания связывают появление Никольского храма в Епифани с событиями Куликовской битвы и обретением образа святителя Чудотворца Николая.