  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Епифани началось восстановление поврежденного беспилотником храма - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Епифани началось восстановление поврежденного беспилотником храма

В мае 2025 года во время атаки БПЛА загорелся купол Свято-Никольский храма. Также были выбиты окна и повреждены декоративные элементы.

В Епифани началось восстановление поврежденного беспилотником храма

Инспекция Тульской области по государственной охране памятников культурного наследия подготовила документацию для восстановления храма. Подрядчик в ближайшее время начнет ремонт: уже завез строительные материалы и готовит рабочую площадку. Финансирование ведется за счет внебюджетных источников и пожертвований граждан.

Заместитель председателя правительства Тульской области – министр культуры и туризма региона Ольга Гремякова посетила поселок Епифань. 

«Свято-Никольский храм в Епифани историческая жемчужина Тульской области, привлекающая внимание туристов. Его восстановление является нашей приоритетной задачей», – отметила Ольга Гремякова.

Первое упоминание о Никольской церкви с колокольней и башней ограды относится к 1650-м годам. Народные предания связывают появление Никольского храма в Епифани с событиями Куликовской битвы и обретением образа святителя Чудотворца Николая.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:13 +1
Другие статьи по темам
Событие
Свято-Никольский храм
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
Жизнь Тулы и области
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
сегодня, в 07:47, 201 7010 0
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
сегодня, в 09:00, 169 2297 3
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
вчера, в 23:40, 178 4442 0
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
сегодня, в 12:00, 144 1854 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Ложевой встретили «резкого» водителя
На ул. Ложевой встретили «резкого» водителя
Вернуть возможность говорить: в Тульском онкоцентре при раке гортани устанавливают голосовые протезы
Вернуть возможность говорить: в Тульском онкоцентре при раке гортани устанавливают голосовые протезы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.