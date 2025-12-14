Минстрой РФ уточнил форму отчета УК перед жителями

Минстрой РФ скорректировал список сведений, который любая управляющая компания должна раскрывать в своем отчете за предыдущий год.

В отчете должна содержаться информация о том, какие услуги и работы в рамках содержания жилья выполнены и сколько на это потребовалось денег. Также УК должна сообщить, сколько стоили услуги по управлению домом, какие суммы выставлены собственникам и сколько денег поступило в УК, остались ли средства по итогам года или вышел перерасход.

Если в доме живут должники, то в отчете должна содержаться информация о том, как с ними ведется работа.

В приказе Минстроя указывается, что УК обязана разместить ответ в ГИС ЖКХ или в региональной информационной системе ЖКХ. Кроме этого отчитываться она может на своем сайте или в общедомовом чате.