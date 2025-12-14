  1. Моя Слобода
новости
новости
«Классный журнал»: в Епифани открылся мемориал в память об участниках Великой Отечественной войны

Мероприятие состоялось 13 декабря и было приурочено ко Дню освобождения Епифани от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

«Классный журнал»: в Епифани открылся мемориал в память об участниках Великой Отечественной войны

Мемориал расположен на территории строящегося Центра хранения коллекций музея-заповедника «Куликово поле». Он установлен на народные средства в память об участниках Великой Отечественной войны – выпускниках и преподавателях Епифанского педагогического училища.

Композиция представляет собой школьную парту и доску, на которой расположен классный журнал с именами и фамилиями красноармейцев. Это 28 выпускников и учащихся Епифанского педагогического училища и 15 преподавателей, которые вели историю, математику, физику, химию, физическую культуру и другие дисциплины. Собрать необходимые сведения помог краевед, старший научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле» Сергей Кусакин. Автор композиции – тульская художница и скульптор Марина Логунова.

В церемонии открытия приняли участие потомки красноармейцев, благотворители и жители Епифани.

От имени губернатора Дмитрия Миляева гостей мероприятия приветствовала заместитель председателя Правительства – министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова. Она отметила особую историческую судьбу Епифани, подчеркнув, что этот город был упомянут в ходе Нюрнбергского процесса как один из стертых с лица земли в годы Великой Отечественной войны.

«Несмотря на разрушения, поселок сумел сохранить свой неповторимый облик. Это стало возможным благодаря усилиям разных поколений: героизму защитников Отечества, которые отстояли родную землю в суровые военные годы, самоотверженности тех, кто восстанавливал город после оккупации, и неравнодушию современного поколения – жителей региона, меценатов и настоящих патриотов, которые бережно хранят память о подвигах предков и передают ее следующим поколениям», – сказала Ольга Гремякова.

Композиция установлена на народные средства по инициативе музея-заповедника «Куликово поле» в рамках одноименной акции. Она была объявлена 22 июня и завершилась в декабре в ходе финальных мероприятий празднования 80-летия Великой Победы. Более 600 человек из разных городов России перечислили средства на воплощение проекта. Их имена будут увековечены в книге памяти, которая будет размещена на ресурсах музея-заповедника.

сегодня, в 11:02 +4
