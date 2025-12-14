Днем над Тульской областью сбит один беспилотник

«Пострадавших нет. По предварительным данным повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
Глава региона напоминает, что в Тульской области всё ещё сохраняется опасность атаки БПЛА.
БПЛА был уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России в период с 12:00 до 16:00.
