Днем над Тульской областью сбит один беспилотник

БПЛА был уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России в период с 12:00 до 16:00.

«Пострадавших нет. По предварительным данным повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

Глава региона напоминает, что в Тульской области всё ещё сохраняется опасность атаки БПЛА.