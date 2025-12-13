  1. Моя Слобода
В Туле прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Шамиля Хисамутдинова

Спортсменов приветствовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

В Туле прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Шамиля Хисамутдинова
Фото Алексея Пирязева.

13 декабря в «Тула-Арене» состоялись Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2009-2010 годов рождения. 

PAV-0834.jpg

Турнир проводится на призы нашего земляка, олимпийского чемпиона 1972 года Шамиля Хисамутдиноваз. Он — единственный спортсмен из региона, добившийся такого высокого результата в спортивной борьбе.

PAV-3473.jpg

Шамиль Хисамутдинов приехал поддержать ребят:

— Благодарю руководство Тульской области за прекрасные условия для спорта в регионе. Хочу сказать молодым борцам: наши советские спортсмены завоевали 65 олимпийских медалей — такого достижения нет ни у одной страны! За вами — будущее, за вами — наши города!, — сказал Шамиль Хисамутдинов.

PAV-0915.jpg

Всероссийские соревнования проходят в Тульской области в 21-й раз. В этом году в них приняли участие 150 борцов из 24 регионов России, а также спортсмены из Беларуси и Армении. Победителям турнира присвоят спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».

PAV-1023.jpg

Спортсменов приветствовал Дмитрий Миляев:

«Победы наших спортсменов всегда давали нам повод для гордости. Сегодняшний турнир – это не просто огромный спортивный праздник, а праздник борьбы, проявления характера, призванный популяризировать физкультуру и спорт. С каждым годом эти соревнования все больше набирают обороты. Сегодня ребят приехали поддержать прославленные спортсмены: пять олимпийских чемпионов и призеры Олимпийских игр. Желаю всем участникам настоящей и честной борьбы, а болельщикам – интересных поединков», — отметил губернатор.

PAV-3403.jpg

В церемонии открытия принял участие трехкратный олимпийский чемпион, Герой РФ Александр Карелин:

Александр Карелин

Мы — наследники и продолжатели славных борцовских традиций. В год 80-летия Великой Победы мы гордимся не только спортивными, но и военными победами. Это особенный год и потому, что легендарному Шамилю Хисамутдинову исполнилось 75 лет. Уверен, что для молодых людей, выходящих на эти замечательные ковры в этом современном и гостеприимном Дворце спорта, эти два обстоятельства станут вдохновением, чтобы ярче раскрыть всю красоту, поэтичность и непредсказуемость нашей борьбы, — сказал Александр Карелин.

PAV-0970.jpg

Тульский борец Марк Абрамов, 15 лет:

В борьбе я уже десять лет. Меня привёл в этот спорт брат — однажды я увидел его на ковре, и меня захватил этот вид спорта. Главное в борьбе — техника и сила. Для победы в сегодняшних соревнованиях нужно будет приложить все усилия, ведь конкуренция высока! Важно выбросить все мысли из головы во время поединка и сосредоточиться на борьбе, а еще внимательно слушать тренера, — рассказал борец.

PAV-0937.jpg

Борец из Москвы Михаил Сафарян, 16 лет:

— За моими плечами четыре года борьбы, а во Всероссийских соревнованиях я участвую уже во второй раз. Организация в Туле — на высоте! Надеюсь, что сегодня мне удастся одержать победу!, — сказал спортсмен.

PAV-0855.jpg

Также во время соревнования прошло мероприятие «Время настоящих мужчин» в рамках проекта «Герой 71». Двадцать ребят из разных уголков Тульской области вместе с участником СВО, одним из наставляемых губернатора Далерходжем Аликбаровым пообщались с олимпийскими чемпионами Александром Карелиным и Алексеем Мишиным. Спортсмены делились историями из своей карьеры и жизни.

PAV-1079.jpg

вчера, в 21:22
