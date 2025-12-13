  1. Моя Слобода
В Тульской области хотят втрое увеличить турпоток иностранных туристов

Кроме того, в регионе работают над созданием национальных турмаршрутов.

Фото правительства Тульской области.

Накануне, 12 декабря, завершилась программа «Открой твою Россию», направленная на развитие въездного туризма в регионах России. В финале программы были отмечены успехи Тульской области, вошедшей в десятку лучших регионов по развитию туристического потенциала.

Программа реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), Центра стратегических разработок и Россотрудничества. Ее цель — поддержать российские регионы в привлечении иностранных туристов и повышении инвестиционной привлекательности территорий.

В рамках программы субъекты федерации проходили диагностику готовности к приему туристов, разрабатывали туристические продукты и получали наставничество от ведущих экспертов.

Тульская делегация предложила проект, направленный на расширение туристического потока из Китая. Замгубернатора Ярослав Раков подчеркнул, что регион готов принимать иностранных гостей и планирует утроить приток туристов из КНР.

В перспективах у Тульской области: 

  • Увеличить турпоток иностранных туристов втрое.
  • Повысить долю китайских туристов в девять раз.
  • Создать национальные туристические маршруты, отражающие культурную идентичность региона.

вчера, в 17:22 −4
