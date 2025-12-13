Тульская область получила 75 млн рублей на поддержку промышленности

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Правительство РФ направило из Резервного фонда 75 миллионов рублей для финансирования инвестиций промышленных предприятий Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Деньги пойдут на льготные кредиты для модернизации производственных линий и выпуска конкурентоспособной продукции.

Главные направления субсидий:

Производство электроакустической аппаратуры.

Производство стеклопакетов.

Производство алюминиевых конструкций.

Эти инвестиции поддерживают индустриальное развитие региона и стимулируют экономический рост. В 2025 году поддержка промышленности составила более 3,5 миллиарда рублей, из которых 553 миллиона рублей распределено региональным Фондом развития промышленности.