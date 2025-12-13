Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза

Сегодня, 14 декабря, туляков ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -12…-7°С, днем -9…-4°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
