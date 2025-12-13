  1. Моя Слобода
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза

На дорогах возможна гололедица.

Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 14 декабря, туляков ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -12…-7°С, днем -9…-4°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.

c1910fd15da8892ec05c31be0e1a96da.jpg

сегодня, в 09:00
