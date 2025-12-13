  1. Моя Слобода
Пик звездопада Геминиды ученые прогнозируют в ночь на 14 декабря

Темп падения звезд может составить от 10 до 100 метеоров в час.

Фото: ru.freepik.com.

Один из самых сильных в году метеорных потоков, Геминиды, по прогнозам ученых, достигнет максимума в ночь с 13 на 14 декабря, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Попытаться увидеть звездопад можно будет примерно с 22.00 до 2.00 ночи по местному времени региона. Вскоре после этого взойдет Луна и условия наблюдения станут несколько хуже», — говорится в сообщении лаборатории.

По ее данным, в 22.00 центр (радиант) метеорного потока будет находиться на востоке, недалеко от планеты Юпитер.

Средний ожидаемый темп «падения звёзд» при чистом небе может составить от 10 до 100 метеоров в час.

