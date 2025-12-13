  1. Моя Слобода
Немецкий военный эксперт рассказал тульским студентам о конфликтах прошлого

Лекция прошла в ТулГУ.

Фото Тульский госуниверситет.

В ходе геополитических лекций, организованных в Тульском государственном университете осенью-зимой 2025 года, немецкий исследователь и военнослужащий Бундесвера Марк Штефан Петерс поделился масштабным исследованием эволюции НАТО, исторической роли Германии и особого значения Косова для современного международного порядка.

Петерс объяснил огромную ответственность НАТО (территория более 27 млн кв. км) и особое положение маленького, но важного региона Косово и Метохии (Космет), связывая его с историей и культурным наследием сербского народа.

Он рассказал, как западные гарантии 1990 года о неприсоединении новых государств на востоке были нарушены, что создало предпосылки для напряжённости с Россией.

В 1999 году операция «Союзная сила» проводилась без одобрения ООН, подчёркивая переход германских вооружённых сил от оборонительной миссии к зарубежному вмешательству.

Выступавший обратил внимание на различия интересов США и европейских партнёров, отметив, что США традиционно диктовали политику и влияли на европейские страны, включая Германию.

Петерс призвал Европу задуматься о самостоятельной внешней политике, приводя в пример стойкость сербов, сохранявших своё наследие, и немецких военнослужащих, демонстрирующих независимость взглядов.
Выступление вызвало большой интерес у аудитории, подтвердив желание студентов глубже разобраться в проблемах международной политики и исторических уроках нашего времени.

вчера, в 16:16 0
Место
Тульская область
Прочее
ТулГУ лекция
