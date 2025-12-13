  1. Моя Слобода
Команда Тульской области взяла призовые места на турнире по беспилотникам

Соревнования проводили в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Команда Тульской области взяла призовые места на турнире по беспилотникам
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Завершился финал Всероссийского турнира по беспилотным авиационным системам, в котором приняли участие школьники, студенты и педагоги из 29 регионов страны. Финал проходил в Калуге и состоял из девяти номинаций, объединенных под девизом «Новая высота».

Тульская область достойно выступила на соревнованиях:

  • Первое место в номинации «На крыльях скорости» (для преподавателей) занял учитель центра образования №19 города Тулы Александр Шнейдерман.
  • Второе место в номинации «Проектная деятельность» получила команда «Прорыв 71», состоящая из студентов Тульского государственного технологического колледжа и Центра образования №19,  за проект беспилотника «Темный лорд».
  • Третье место в студенческом дивизионе в номинации «Квадрокоптеры и полёты LOS/FPV» завоевали студенты Тульского государственного технологического колледжа Арсений Чубукин и Максим Камардин.

Соревнования проводились в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и федерального проекта «Кадры для БАС».

вчера, в 22:04 −1
