  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За год тульскому омбудсмену поступило более 1300 обращений - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

За год тульскому омбудсмену поступило более 1300 обращений

Чаще всего жаловались на проблемы в сфере ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты.

За год тульскому омбудсмену поступило более 1300 обращений
Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с уполномоченным по правам человека в регионе Александром Головиным.

Он был избран на данную должность в мае 2025 года. Ранее он длительное время представлял интересы бизнеса, защищая их права. 

В этом году Головину поступило более 1300 обращений. Основные темы — обеспечение прав военнослужащих и членов их семей, защита прав на социальное обеспечение, прав в сфере ЖКХ, здравоохранения и др.

Кроме того, омбудсмен представил масштабные проекты правового просвещения, направленные на повышение юридической грамотности населения. Среди инициатив:

  • цикл просветительских мероприятий «Школа правовых знаний»;
  • проведение единого урока права;
  • циклы информирования пожилых людей о правах;
  • семинары и круглые столы с различными группами населения.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 13:31 −4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
омбудсмен обращения
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
Жизнь Тулы и области
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
сегодня, в 07:47, 201 7007 0
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
сегодня, в 09:00, 169 2295 3
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
вчера, в 23:40, 178 4441 0
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
сегодня, в 12:00, 144 1852 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
С ухудшением погоды в Тульской области резко выросло количество ДТП с пешеходами
С ухудшением погоды в Тульской области резко выросло количество ДТП с пешеходами
В Арсеньевском районе спасатели обезвредили мину времен ВОВ
В Арсеньевском районе спасатели обезвредили мину времен ВОВ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.