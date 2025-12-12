За год тульскому омбудсмену поступило более 1300 обращений

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с уполномоченным по правам человека в регионе Александром Головиным.
Он был избран на данную должность в мае 2025 года. Ранее он длительное время представлял интересы бизнеса, защищая их права.
В этом году Головину поступило более 1300 обращений. Основные темы — обеспечение прав военнослужащих и членов их семей, защита прав на социальное обеспечение, прав в сфере ЖКХ, здравоохранения и др.
Кроме того, омбудсмен представил масштабные проекты правового просвещения, направленные на повышение юридической грамотности населения. Среди инициатив:
- цикл просветительских мероприятий «Школа правовых знаний»;
- проведение единого урока права;
- циклы информирования пожилых людей о правах;
- семинары и круглые столы с различными группами населения.