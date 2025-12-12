За год тульскому омбудсмену поступило более 1300 обращений

Чаще всего жаловались на проблемы в сфере ЖКХ, здравоохранения, соцзащиты.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с уполномоченным по правам человека в регионе Александром Головиным.

Он был избран на данную должность в мае 2025 года. Ранее он длительное время представлял интересы бизнеса, защищая их права.

В этом году Головину поступило более 1300 обращений. Основные темы — обеспечение прав военнослужащих и членов их семей, защита прав на социальное обеспечение, прав в сфере ЖКХ, здравоохранения и др.

Кроме того, омбудсмен представил масштабные проекты правового просвещения, направленные на повышение юридической грамотности населения. Среди инициатив: