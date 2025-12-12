  1. Моя Слобода
В Заокском районе производили сыр со стафилококком

Нарушения в работе ООО «Ненашево-Милк» обнаружили сотрудники Россельхознадзора

В Заокском районе производили сыр со стафилококком
Фото: freepik.com

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели надзорное в отношении ООО «Ненашево-Милк», расположенного в Заокском районе.

При анализе информации, содержащейся в компоненте «Сирано» ФГИС «ВетИС», были выявлены нарушения технического регламента ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции».

В пробах сыра «Камамбер» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк. Россельхознадзор направил предприятию предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и обязал усилить контроль за качеством и безопасностью продукции.

12 декабря, в 19:10 0
Событие
сыр нарушение законодательства стафилококк кишечная палочка Россельхознадзор
Место
Тульская область Заокский район
