В тульских школах Роспотребнадзор изъял 36 кг небезопасной продукции

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В сентябре–октябре сотрудники Роспотребнадзора провели 34 выездные проверки организации питания в школах региона.

Специалисты выполнили лабораторные исследования качества продуктов, используемых в столовых, а также проверили условия приготовления и подачи еды.

Среди нарушений, выявленных в ходе проверок:

Вес порции блюд не соответствовал норме.

Нарушались правила отбора и хранения проб.

Санитарные нормы при мытье и дезинфекции посуды были нарушены.

Некоторый кухонный инвентарь использовался не по назначению.

В одном учреждении обнаружены бактерии группы кишечной палочки в смывах.

В отношении ответственных лиц возбудили 37 дел об административном правонарушении.