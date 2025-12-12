  1. Моя Слобода
новости
В тульских школах Роспотребнадзор изъял 36 кг небезопасной продукции

Ответственные получили предписания.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В сентябре–октябре сотрудники Роспотребнадзора провели 34 выездные проверки организации питания в школах региона.

Специалисты выполнили лабораторные исследования качества продуктов, используемых в столовых, а также проверили условия приготовления и подачи еды.

Среди нарушений, выявленных в ходе проверок:

  • Вес порции блюд не соответствовал норме.
  • Нарушались правила отбора и хранения проб.
  • Санитарные нормы при мытье и дезинфекции посуды были нарушены.
  • Некоторый кухонный инвентарь использовался не по назначению.
  • В одном учреждении обнаружены бактерии группы кишечной палочки в смывах.

В отношении ответственных лиц возбудили 37 дел об административном правонарушении. 

12 декабря, в 16:42 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Роспотребнадзор школьное питание Роспотребнадзор
Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН пройдет в арт-резиденции «ДКЖ»
Финал Тульской областной Премьер-лиги КВН пройдет в арт-резиденции «ДКЖ»
Титул «Мисс Тульская область — 2026» выиграла Юлия Зелепукина
Титул «Мисс Тульская область — 2026» выиграла Юлия Зелепукина
