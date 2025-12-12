В тульских школах Роспотребнадзор изъял 36 кг небезопасной продукции

В сентябре–октябре сотрудники Роспотребнадзора провели 34 выездные проверки организации питания в школах региона.
Специалисты выполнили лабораторные исследования качества продуктов, используемых в столовых, а также проверили условия приготовления и подачи еды.
Среди нарушений, выявленных в ходе проверок:
- Вес порции блюд не соответствовал норме.
- Нарушались правила отбора и хранения проб.
- Санитарные нормы при мытье и дезинфекции посуды были нарушены.
- Некоторый кухонный инвентарь использовался не по назначению.
- В одном учреждении обнаружены бактерии группы кишечной палочки в смывах.
В отношении ответственных лиц возбудили 37 дел об административном правонарушении.