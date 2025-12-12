  1. Моя Слобода
Тулякам напомнили о возможностях мобильного приложения Росреестра

Оно создано для того, чтобы сделать государственные услуги в сфере кадастра и недвижимости максимально удобными и приближенными к каждому.

Тулякам напомнили о возможностях мобильного приложения Росреестра

Приложение бесплатно для пользователей и доступно для скачивания на всех цифровых платформах. Вот в чём его ключевые преимущества:

  • Удобный мобильный доступ: полный доступ к личному кабинету и история обращений прямо с телефона. Больше нет необходимости посещать офис или использовать компьютер для получения базовых услуг.
  • Актуальная информация об объектах недвижимости: мгновенное получение официальных сведений о технических характеристиках, кадастровой стоимости и правах на недвижимость.
  • Расширенный поиск на карте: поиск объектов по адресу или кадастровому номеру с отображением на публичной кадастровой карте, включая различные слои пространственных данных.
  • Экономия времени: электронная запись на прием.
  • Подача заявлений онлайн: возможность дистанционно подать заявление на исправление технической ошибки, корректировку контактных данных и по другим вопросам с отслеживанием статуса рассмотрения в реальном времени.
  • Важные уведомления: своевременное оповещение о продаже долей в праве общей собственности, что особенно актуально для владельцев недвижимости.
  • Оперативная поддержка: прямой канал связи со службой поддержки Росреестра и доступ к актуальным новостям ведомства.

– Использование мобильного приложения Росреестра позволяет жителям Тульской области получать государственные услуги быстро, просто и безопасно, без привязки к месту и времени, что соответствует современным стандартам цифрового взаимодействия граждан и государства, – отметила и. о. руководителя областного Управления Росреестра Наталья Болсуновская.

вчера, в 10:02 +2
