  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские полицейские напомнили, в каких отраслях в 2026 году запретят работать мигрантам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульские полицейские напомнили, в каких отраслях в 2026 году запретят работать мигрантам

Список сфер деятельности, утверждённый Указом Губернатора от 26 сентября 2025 года №152, включает в себя 10 наименований.

Тульские полицейские напомнили, в каких отраслях в 2026 году запретят работать мигрантам
Фото Дмитрия Дзюбина.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области напомнила, что запрет на привлечение иностранных работников касается предпринимателей и предприятий, работающих в следующих сферах:

  • производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код ОКВЭД 10.86),
  • торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.25.1),
  • торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.26),
  • торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.75),
  • деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код ОКВЭД 49.31),
  • деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код ОКВЭД 49.32),
  • деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 56),
  • деятельность по трудоустройству и подбору персонала (код ОКВЭД 78),
  • деятельность охранных служб, в том числе частных (код ОКВЭД 80.10),
  • предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код ОКВЭД 96.02).

Предприниматели, работающие по перечисленным направлениям, обязаны скорректировать свою деятельность в течение трёх месяцев со дня вступления Указа в силу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф
12 декабря, в 19:43 +3
Другие статьи по темам
Событие
мигранты законодательство сферы деятельности работа полиция УМВД России по Тульской области
Место
Тульская область
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
Жизнь Тулы и области
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
сегодня, в 07:47, 201 7007 0
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
сегодня, в 09:00, 169 2295 3
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
вчера, в 23:40, 178 4441 0
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
сегодня, в 12:00, 144 1851 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Тулой нарушитель ПДД едва не устроил массовую аварию
Под Тулой нарушитель ПДД едва не устроил массовую аварию
В Заокском районе производили сыр со стафилококком
В Заокском районе производили сыр со стафилококком
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.