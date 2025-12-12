Тульские полицейские напомнили, в каких отраслях в 2026 году запретят работать мигрантам

Список сфер деятельности, утверждённый Указом Губернатора от 26 сентября 2025 года №152, включает в себя 10 наименований.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области напомнила, что запрет на привлечение иностранных работников касается предпринимателей и предприятий, работающих в следующих сферах:

производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код ОКВЭД 10.86),

торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.25.1),

торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.26),

торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.75),

деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код ОКВЭД 49.31),

деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код ОКВЭД 49.32),

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 56),

деятельность по трудоустройству и подбору персонала (код ОКВЭД 78),

деятельность охранных служб, в том числе частных (код ОКВЭД 80.10),

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код ОКВЭД 96.02).

Предприниматели, работающие по перечисленным направлениям, обязаны скорректировать свою деятельность в течение трёх месяцев со дня вступления Указа в силу.