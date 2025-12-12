Тульские полицейские напомнили, в каких отраслях в 2026 году запретят работать мигрантам

Пресс-служба УМВД России по Тульской области напомнила, что запрет на привлечение иностранных работников касается предпринимателей и предприятий, работающих в следующих сферах:
- производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код ОКВЭД 10.86),
- торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.25.1),
- торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.26),
- торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.75),
- деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код ОКВЭД 49.31),
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код ОКВЭД 49.32),
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 56),
- деятельность по трудоустройству и подбору персонала (код ОКВЭД 78),
- деятельность охранных служб, в том числе частных (код ОКВЭД 80.10),
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код ОКВЭД 96.02).
Предприниматели, работающие по перечисленным направлениям, обязаны скорректировать свою деятельность в течение трёх месяцев со дня вступления Указа в силу.