С начала декабря туляки звонили губернатору почти три тысячи раз

С начала декабря на «телефон доверия Губернатора» в Тульской области поступило 2700 звонков, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.

Одной из самых распространенных тем минувшей недели стало внезапное отключение электроэнергии из-за плановых работ или коммунальных аварий.

Оставить заявку на восстановление электроснабжения можно: