С начала декабря туляки звонили губернатору почти три тысячи раз

С начала декабря на «телефон доверия Губернатора» в Тульской области поступило 2700 звонков, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.
Одной из самых распространенных тем минувшей недели стало внезапное отключение электроэнергии из-за плановых работ или коммунальных аварий.
Оставить заявку на восстановление электроснабжения можно:
- ЕДДС муниципалитета для жителей многоквартирных домов;
- «Тульские городские электрические сети» 8-4872-74-93-50 для частного сектора Тулы;
- «Тулэнерго» 8-800-220-02-20 для частного сектора в районах Тульской области.