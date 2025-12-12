  1. Моя Слобода
  С начала декабря туляки звонили губернатору почти три тысячи раз
С начала декабря туляки звонили губернатору почти три тысячи раз

Самая популярная тема — отключение света.

С начала декабря туляки звонили губернатору почти три тысячи раз
Фото freepik.com.

С начала декабря на «телефон доверия Губернатора» в Тульской области поступило 2700 звонков, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области. 

Одной из самых распространенных тем минувшей недели стало внезапное отключение электроэнергии из-за плановых работ или коммунальных аварий.

Оставить заявку на восстановление электроснабжения можно: 

  • ЕДДС муниципалитета для жителей многоквартирных домов;
  • «Тульские городские электрические сети» 8-4872-74-93-50 для частного сектора Тулы;
  • «Тулэнерго» 8-800-220-02-20 для частного сектора в районах Тульской области. 

вчера, в 11:12 −4
