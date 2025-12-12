Порывы ветра, гололедица: ГАИ предупреждает водителей о непогоде в выходные

Фото Артема Жильцова.
На территории Тульской области с 21.00 12 декабря и до 15 декабря прогнозируются осадки в виде снега, на дорогах местами — гололедица.
Порывы ветра до 11 м/с, температура ночью от -12, днем — колебание температур от положительных к отрицательным значениям, в связи, с чем возможно осложнение дорожной обстановки.
При планировании маршрута водителям советуют соблюдать правила безопасности, выбирая путь следования с учетом погодных и дорожных условий.
«Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками», — отметили в Госавтоинспекции по Тульской области.