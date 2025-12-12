  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Миссис Тульская область — 2026» стала Алина Хатипова  - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Миссис Тульская область — 2026» стала Алина Хатипова 

В ДК «Туламашзавод» состоялось одно из самых ожидаемых событий года — VIII ежегодный областной конкурс красоты и грации.

«Миссис Тульская область — 2026» стала Алина Хатипова 
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Миссис Тульская область — 2026» — это отборочный тур национального конкурса «Миссис Россия — Вселенная». Его организатор — модельное агентство Gold Models Тула, которое является эксклюзивным представителем конкурса в нашем городе. Победительница получит право представлять Тульскую область на российском конкурсе в 2026 году. 

В этот вечер на сцену вышли восемь изысканных и обаятельных женщин из Тулы, Щекино и Ефремова. Они боролись за право получить титул самой красивой женщины Тульской области. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/252cef63-1603-4e06-8f51-b93905124365.jpg

Каждая из них — яркое свидетельство того, что замужество и материнство рождают внутреннюю силу и неповторимый шарм, способные покорять сердца и вдохновлять окружающих. Давайте с ними знакомиться. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/5914e007-d52f-4066-abba-f2d6d9829ab4.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/4ce7d7e1-053c-44db-9525-7ba8aa58b7ae.jpg

Ангелина Сосновик, 32 года, Тула. Жизнерадостная и счастливая женщина, мама двоих детей. Дарит заряд энергии, «качает» душу психологией и музыкой. Своей суперсилой считает юмор. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/020eff7d-13a5-4cb9-ae91-e1fb8a207559.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/276288f4-ae45-4a10-882f-b9208d8ff3a5.jpg

Ольга Винокурова, 39 лет, Щекино. Мама троих детей. Работает косметологом, любит раскрывать красоту и уверенность своих клиентов. Участие в конкурсе — шанс показать, что мама может быть уверенной и успешной. Верит, что каждый человек уникален, хочет вдохновлять женщин принимать себя. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/4a301485-8a00-46fb-be0e-a86889685fae.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/15376356-66dc-4831-86a2-ffc86457939d.jpg

Виктория Зайкова, 39 лет, Тула. Женственная, сильная, энергичная, она сочетает ум юриста, сердце тренера и душу лидера. Красота для нее — это сила, которая вдохновляет. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/cc131ab8-b1e6-4902-b180-feb8e9636c26.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/fa9b5e67-4c01-4431-8871-158333d526d0.jpg

Ирина Зуева, 31 год, Тула. Лауреат шести научно-практических конференций в Москве, мама двух прекрасных девочек, счастливая, любящая жена. Умница и красавица. Ее цель — стать лучшей версией себя. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/703b3d1d-2f6b-44d7-9b3b-731f0df689ec.jpg

7F5A1893.jpg

Ольга Кутузова, 45 лет, Ефремов. С детства мечтала быть на сцене, и ее мечта сбылась! Каждое утро бегает, поэтому находится в такой прекрасной форме. Трудности преодолевает легко, уверена, что удача на ее стороне. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/ab38df04-8527-4183-99e6-a10a48bddf19.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/2af6a3e5-3463-4443-95c7-1ec9a531cefb.jpg

Людмила Аврутина, 38 лет, Тула. В прошлом — переводчик-синхронист посольства, путешественница по Африке и Ближнему Востоку. Сейчас работает психологом в фонде «Защитники Отечества». Жизнь протекает в ритме танго — очень любит танцевать. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/3cbb3ac9-401e-4b5e-898d-487bec0501b9.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/d57d09fb-0479-4f28-b9f1-5a189bb31fd1.jpg

Алина Хатипова, 31 год, Щекино. Семья, бьюти, спорт, экстрим, сладости! Пробежала три полумарафона, покорила Эльбрус, катается на сноуборде, летала на параплане. Гостеприимная хозяйка, любящая жена и мама, у которой в сутках больше, чем 24 часа! Девиз: «Быть, а не казаться!»

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/91fe6cc3-9bd7-4dd7-ad5c-64d2f5964eec.jpg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/46aab9cf-5fd0-46aa-a790-f69ff9d496c3.jpg

Мария Савельева, 29 лет, Тула. В прошлом — общественный деятель в сфере малого предпринимательства, в настоящем — коуч и женский наставник, меняющий жизни. Успешно совмещает самореализацию, спорт и творчество с ролью жены и мамы дочек-двойняшек. Мечтает открыть благотворительный фонд для женщин, попавших в кризисную ситуацию. 

Жюри и зрителей ждало четыре конкурсных выхода: визитка, показ дизайнерской одежды, конкурс талантов и дефиле в вечерних платьях. Эти женщины — воплощение силы, красоты и гармонии.

На торжественной церемонии награждения каждая финалистка получила свой титул, ленту и корону.

Ангелина Сосновик — «Миссис Грация». 

Ирина Зуева — «Миссис Харизма».

Ольга Кутузова — «Миссис Элегантность».

Людмила Аврутина — «Миссис Артистизм».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/bb1c7a91-c198-4a83-b8af-476976725c5c.jpg

Сразу два титула «Миссис Тульская область онлайн» и «Миссис Gold Models» завоевала Виктория Зайкова. 

миссис.jpg

Титул «2-я вице-миссис Тульская область — 2026» получила Ольга Винокурова. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/1f194318-1db4-486f-8aa3-60644d55d367.jpg

Титул «1-я вице-миссис Тульская область — 2026» выиграла Мария Савельева. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/61a881c8-e140-42c4-87c5-a837d8b8b917.jpg

Королевой вечера и обладательницей главного титула «Миссис Тульская область — 2026» стала прекрасная Алина Хатипова. Она же выиграла титул «Миссис Зрительских симпатий». 

— В сентябре я вышла замуж во второй раз и в новом статусе решила принять участие в «Миссис Тульская область». Муж и сын очень поддержали меня. Я раньше участвовала и в конкурсах, и в показах, но все равно первый выход был очень волнительным. А потом все пошло как по маслу.

Репетиции шли месяц; девчонки очень сплоченные, дружные. Я люблю готовить и испекла для всех блинчики, круассаны, пряники, чтобы подкрепиться за кулисами. У меня студия красоты; еще я увлекаюсь кондитерским искусством. Пеку для своих. Моя визитная карточка — меренговый рулет с малиной. 

Уверена, что в современных реалиях женщина должна быть независимой, — на мужа надейся, сама не плошай! А еще самостоятельной, женственной, нежной, искренней. И иногда она может позволить себе быть слабой. 

Я счастлива, что победила! Мне очень хочется представить Тульскую область на всероссийском уровне, есть все шансы! 

Из досье Myslo

Алина Хатипова

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/c6/6b/ab7c-9b67-413c-ad75-a790cdd06c7b/7cfd5e6f-30e2-4278-bc0d-f1d0ace47055.jpg

Родилась 30 декабря 1993 года в Костроме.

Рост 176 см, вес 67 кг, 90×67×95 см. 

По образованию психолог.

Семья: муж Ян, сын Святослав. 

Любимое блюдо: жареная картошка.

Любимый сериал: «Наруто».

Любимая книга: Д. Оруэлл. «1984». 

Мечта: построить большой дом и чтобы все были здоровы. 

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор
Фотограф
12 декабря, в 19:01 −3
Другие статьи по темам
Событие
Миссис Тульская область 2026
Люди
Алина Хатипова Мария Савельева Ольга Винокурова
Место
Тула ДК Туламашзавод
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
Жизнь Тулы и области
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
сегодня, в 07:47, 201 7004 0
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
сегодня, в 09:00, 169 2295 3
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
вчера, в 23:40, 178 4441 0
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
сегодня, в 12:00, 144 1850 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Заокском районе производили сыр со стафилококком
В Заокском районе производили сыр со стафилококком
За шесть часов в небе над Тульской областью силы ПВО сбили 13 беспилотников
За шесть часов в небе над Тульской областью силы ПВО сбили 13 беспилотников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.