В ДК «Туламашзавод» состоялось одно из самых ожидаемых событий года — VIII ежегодный областной конкурс красоты и грации.

Фото Дмитрия Дзюбина.

«Миссис Тульская область — 2026» — это отборочный тур национального конкурса «Миссис Россия — Вселенная». Его организатор — модельное агентство Gold Models Тула, которое является эксклюзивным представителем конкурса в нашем городе. Победительница получит право представлять Тульскую область на российском конкурсе в 2026 году.

В этот вечер на сцену вышли восемь изысканных и обаятельных женщин из Тулы, Щекино и Ефремова. Они боролись за право получить титул самой красивой женщины Тульской области.

Каждая из них — яркое свидетельство того, что замужество и материнство рождают внутреннюю силу и неповторимый шарм, способные покорять сердца и вдохновлять окружающих. Давайте с ними знакомиться.

Ангелина Сосновик, 32 года, Тула. Жизнерадостная и счастливая женщина, мама двоих детей. Дарит заряд энергии, «качает» душу психологией и музыкой. Своей суперсилой считает юмор.

Ольга Винокурова, 39 лет, Щекино. Мама троих детей. Работает косметологом, любит раскрывать красоту и уверенность своих клиентов. Участие в конкурсе — шанс показать, что мама может быть уверенной и успешной. Верит, что каждый человек уникален, хочет вдохновлять женщин принимать себя.

Виктория Зайкова, 39 лет, Тула. Женственная, сильная, энергичная, она сочетает ум юриста, сердце тренера и душу лидера. Красота для нее — это сила, которая вдохновляет.

Ирина Зуева, 31 год, Тула. Лауреат шести научно-практических конференций в Москве, мама двух прекрасных девочек, счастливая, любящая жена. Умница и красавица. Ее цель — стать лучшей версией себя.

Ольга Кутузова, 45 лет, Ефремов. С детства мечтала быть на сцене, и ее мечта сбылась! Каждое утро бегает, поэтому находится в такой прекрасной форме. Трудности преодолевает легко, уверена, что удача на ее стороне.

Людмила Аврутина, 38 лет, Тула. В прошлом — переводчик-синхронист посольства, путешественница по Африке и Ближнему Востоку. Сейчас работает психологом в фонде «Защитники Отечества». Жизнь протекает в ритме танго — очень любит танцевать.

Алина Хатипова, 31 год, Щекино. Семья, бьюти, спорт, экстрим, сладости! Пробежала три полумарафона, покорила Эльбрус, катается на сноуборде, летала на параплане. Гостеприимная хозяйка, любящая жена и мама, у которой в сутках больше, чем 24 часа! Девиз: «Быть, а не казаться!»

Мария Савельева, 29 лет, Тула. В прошлом — общественный деятель в сфере малого предпринимательства, в настоящем — коуч и женский наставник, меняющий жизни. Успешно совмещает самореализацию, спорт и творчество с ролью жены и мамы дочек-двойняшек. Мечтает открыть благотворительный фонд для женщин, попавших в кризисную ситуацию.

Жюри и зрителей ждало четыре конкурсных выхода: визитка, показ дизайнерской одежды, конкурс талантов и дефиле в вечерних платьях. Эти женщины — воплощение силы, красоты и гармонии.

На торжественной церемонии награждения каждая финалистка получила свой титул, ленту и корону.

Ангелина Сосновик — «Миссис Грация».

Ирина Зуева — «Миссис Харизма».

Ольга Кутузова — «Миссис Элегантность».

Людмила Аврутина — «Миссис Артистизм».

Сразу два титула «Миссис Тульская область онлайн» и «Миссис Gold Models» завоевала Виктория Зайкова.

Титул «2-я вице-миссис Тульская область — 2026» получила Ольга Винокурова.

Титул «1-я вице-миссис Тульская область — 2026» выиграла Мария Савельева.

Королевой вечера и обладательницей главного титула «Миссис Тульская область — 2026» стала прекрасная Алина Хатипова. Она же выиграла титул «Миссис Зрительских симпатий».

— В сентябре я вышла замуж во второй раз и в новом статусе решила принять участие в «Миссис Тульская область». Муж и сын очень поддержали меня. Я раньше участвовала и в конкурсах, и в показах, но все равно первый выход был очень волнительным. А потом все пошло как по маслу.

Репетиции шли месяц; девчонки очень сплоченные, дружные. Я люблю готовить и испекла для всех блинчики, круассаны, пряники, чтобы подкрепиться за кулисами. У меня студия красоты; еще я увлекаюсь кондитерским искусством. Пеку для своих. Моя визитная карточка — меренговый рулет с малиной.

Уверена, что в современных реалиях женщина должна быть независимой, — на мужа надейся, сама не плошай! А еще самостоятельной, женственной, нежной, искренней. И иногда она может позволить себе быть слабой.

Я счастлива, что победила! Мне очень хочется представить Тульскую область на всероссийском уровне, есть все шансы!

Из досье Myslo

Алина Хатипова

Родилась 30 декабря 1993 года в Костроме.

Рост 176 см, вес 67 кг, 90×67×95 см.

По образованию психолог.

Семья: муж Ян, сын Святослав.

Любимое блюдо: жареная картошка.

Любимый сериал: «Наруто».

Любимая книга: Д. Оруэлл. «1984».

Мечта: построить большой дом и чтобы все были здоровы.