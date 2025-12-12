  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев встретился с участниками программы «Шаг в политику» проекта «Герой71» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев встретился с участниками программы «Шаг в политику» проекта «Герой71»

Её цель — создание возможностей для политической самореализации ветеранов СВО. Участниками программы стали 50 человек.

Дмитрий Миляев встретился с участниками программы «Шаг в политику» проекта «Герой71»
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В течение нескольких месяцев ониизучали работу политических структур и институтов всех уровней, знакомились с законотворческой деятельностью, работой избирательных комиссий, посетили Центральную избирательную комиссию и Госдуму Обучение завершилось итоговым тестированием.

– Многие из вас пришли в проект, чтобы увидеть изнутри мир политики, который раньше казался далеким. Вы – настоящие патриоты, мужественные сыны тульской земли, проявившие героизм и заботу о Родине. Опыт, полученный в ходе специальной военной операции, дал вам мощный импульс к новым свершениям. На собственном примере вы доказали, что способны преодолевать любые трудности, готовы прийти на помощь ближнему и брать на себя ответственность, – сказал Дмитрий Миляев.

2cg3xh9npippd0eso5hxuat6oeun9npb.jpg

Губернатор поблагодарил ветеранов за доверие к проекту «Герой71», который призван помочь бойцам найти себя в мирной жизни, раскрыть возможности. Глава региона побеседовал с выпускниками программы, поинтересовался их впечатлениями и планами в политической сфере. Девять участников проекта уже стали муниципальными депутатами.

За успешно прошедшими программу обучения будут закреплены наставники – депутаты Тульской областной и городской Думы. Вместе они разработают индивидуальный план профессионального развития и участия в политической жизни. Наиболее активные участники станут помощниками депутатов, реализуют себя в общественной деятельности, смогут принять участие в выборах, войдут в общественные советы.

f295ydctalmwomkrrvo29z87lc61v6lt.jpg

В 2026 году будет запущен второй поток программы. Губернатор отметил важность взаимодействия уже прошедших обучение по программе «Шаг в политику» ветеранов СВО с ребятами, которые будут учиться на следующих потоках. Также глава региона подчеркнул, что с учетом обратной связи от выпускников программа будет дополняться и расширяться.

0gnluxf08vdrv5ehcxeafr46iei1hchr.jpg

– Наша общая задача – продолжать общение, которое не должно завершаться окончанием обучения по программе «Шаг в политику». Важно выстроить работу для дальнейшего взаимодействия с депутатским корпусом, представителями органов власти, – подытожил Дмитрий Вячеславович.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
12 декабря, в 22:00 −6
Другие статьи по темам
Событие
губернатор Тульской области Дмитрий Миляев специальная военная операция участники СВО центр Герой71 программа Шаг в политику
Место
Тульская область
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
Жизнь Тулы и области
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
сегодня, в 07:47, 201 7004 0
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
сегодня, в 09:00, 169 2295 3
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
вчера, в 23:40, 178 4441 0
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
сегодня, в 12:00, 144 1850 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Погода в Туле 13 декабря: ветрено, без осадков и до -8
Погода в Туле 13 декабря: ветрено, без осадков и до -8
В Тульской области студенческим семьям компенсируют часть затрат на капремонт
В Тульской области студенческим семьям компенсируют часть затрат на капремонт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.