Дмитрий Миляев встретился с участниками программы «Шаг в политику» проекта «Герой71»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В течение нескольких месяцев ониизучали работу политических структур и институтов всех уровней, знакомились с законотворческой деятельностью, работой избирательных комиссий, посетили Центральную избирательную комиссию и Госдуму Обучение завершилось итоговым тестированием.

– Многие из вас пришли в проект, чтобы увидеть изнутри мир политики, который раньше казался далеким. Вы – настоящие патриоты, мужественные сыны тульской земли, проявившие героизм и заботу о Родине. Опыт, полученный в ходе специальной военной операции, дал вам мощный импульс к новым свершениям. На собственном примере вы доказали, что способны преодолевать любые трудности, готовы прийти на помощь ближнему и брать на себя ответственность, – сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор поблагодарил ветеранов за доверие к проекту «Герой71», который призван помочь бойцам найти себя в мирной жизни, раскрыть возможности. Глава региона побеседовал с выпускниками программы, поинтересовался их впечатлениями и планами в политической сфере. Девять участников проекта уже стали муниципальными депутатами.

За успешно прошедшими программу обучения будут закреплены наставники – депутаты Тульской областной и городской Думы. Вместе они разработают индивидуальный план профессионального развития и участия в политической жизни. Наиболее активные участники станут помощниками депутатов, реализуют себя в общественной деятельности, смогут принять участие в выборах, войдут в общественные советы.

В 2026 году будет запущен второй поток программы. Губернатор отметил важность взаимодействия уже прошедших обучение по программе «Шаг в политику» ветеранов СВО с ребятами, которые будут учиться на следующих потоках. Также глава региона подчеркнул, что с учетом обратной связи от выпускников программа будет дополняться и расширяться.

– Наша общая задача – продолжать общение, которое не должно завершаться окончанием обучения по программе «Шаг в политику». Важно выстроить работу для дальнейшего взаимодействия с депутатским корпусом, представителями органов власти, – подытожил Дмитрий Вячеславович.