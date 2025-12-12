Центр Тулы замер в «багровых» пробках, а цены на такси бьют рекорды

Виной всему – конец недели и совсем не по-декабрьски мокрая погода.

Фото Артёма Жильцова

В конце рабочей недели практически весь центр оружейной столицы превратился в сплошной автомобильный затор. Скорость движения по ул. Советской, Оборонной, Старонкитской, Рязанской, проспекту Ленина, на отдельных участках не превышает 20 км/ч.

Также затруднения наблюдаются в Пролетарском районе и Заречье. Помимо традиционных пятничных пробок, свою лепту вносит погода – вечером 12 декабря Тулу накрыл дождь.

Столь напряжённая дорожная обстановка спровоцировала рост цен и спрос на услуги такси. Доехать с Зеленстроя до Заречья можно за 45 минут и 1200 рублей, а поездка от Тульского педуниверситета им. Л. Н. Толстого в Криволучье обойдётся как минимум в 1000 рублей и займёт полчаса.