За ночь ПВО уничтожило 287 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 10 декабря до 7.00 11 декабря комплексы ПВО перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
- 118 — над территорией Брянской области,
- 40 — над территорией Калужской области,
- 40 — над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву,
- 27 — над территорией Тульской области,
- 19 — над территорией Новгородской области,
- 11 — над территорией Ярославской области,
- 10 — над территорией Липецкой области,
- 6 — над территорией Смоленской области,
- 5 — над территорией Курской области,
- 5 — над территорией Орловской области,
- 4 — над территорией Воронежской области,
- 2 — над территорией Рязанской области.