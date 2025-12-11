  1. Моя Слобода
За ночь ПВО уничтожило 287 украинских беспилотников

Данные представили в Минобороны РФ.

За ночь ПВО уничтожило 287 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 10 декабря до 7.00 11 декабря комплексы ПВО перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 

  • 118 — над территорией Брянской области, 
  • 40 — над территорией Калужской области, 
  • 40 — над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву, 
  • 27 — над территорией Тульской области, 
  • 19 — над территорией Новгородской области, 
  • 11 — над территорией Ярославской области, 
  • 10 — над территорией Липецкой области, 
  • 6 — над территорией Смоленской области, 
  • 5 — над территорией Курской области, 
  • 5 — над территорией Орловской области,
  • 4 — над территорией Воронежской области,
  • 2 — над территорией Рязанской области.

сегодня, в 09:42 +2
