За ночь ПВО уничтожило 287 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 10 декабря до 7.00 11 декабря комплексы ПВО перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

118 — над территорией Брянской области,

40 — над территорией Калужской области,

40 — над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву,

27 — над территорией Тульской области,

19 — над территорией Новгородской области,

11 — над территорией Ярославской области,

10 — над территорией Липецкой области,

6 — над территорией Смоленской области,

5 — над территорией Курской области,

5 — над территорией Орловской области,

4 — над территорией Воронежской области,

2 — над территорией Рязанской области.