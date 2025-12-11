В Туле открылся участок оцифровки письменной корреспонденции

В Туле появился специальный участок, предназначенный для быстрого перевода почтовой корреспонденции в электронный формат, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.
Письма компаниям теперь поступают сюда, где их аккуратно открывают, присваивают уникальный код и производят качественное сканирование.
Электронные копии отправляются клиентам мгновенно, появляясь в личном кабинете на платформе Почты России или интегрируясь в собственную электронную систему юридического лица. Такая услуга существенно сокращает время ожидания важного документа — письмо доставляется минимум на сутки раньше обычного.
Преимущества сервиса:
- быстрое получение электронных версий документов,
- автоматизированное хранение оригиналов на складе в течение месяца,
- экономия ресурсов компаний на обработку почты.
Дополнительно предоставляются опции:
- индивидуальная сортировка входящих писем,
- формирование готовых комплектов документов,
- загрузка документов в электронные архивы заказчиков,
- работа с любыми видами конвертов и бумаг формата до A3 включительно.