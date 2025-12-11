  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле открылся участок оцифровки письменной корреспонденции - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле открылся участок оцифровки письменной корреспонденции

Компании стали получать письма на 1–2 дня раньше.

В Туле открылся участок оцифровки письменной корреспонденции
Фото freepik.com.

В Туле появился специальный участок, предназначенный для быстрого перевода почтовой корреспонденции в электронный формат, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области. 

Письма компаниям теперь поступают сюда, где их аккуратно открывают, присваивают уникальный код и производят качественное сканирование.

Электронные копии отправляются клиентам мгновенно, появляясь в личном кабинете на платформе Почты России или интегрируясь в собственную электронную систему юридического лица. Такая услуга существенно сокращает время ожидания важного документа — письмо доставляется минимум на сутки раньше обычного.

Преимущества сервиса:

  • быстрое получение электронных версий документов,
  • автоматизированное хранение оригиналов на складе в течение месяца,
  • экономия ресурсов компаний на обработку почты.

Дополнительно предоставляются опции:

  • индивидуальная сортировка входящих писем,
  • формирование готовых комплектов документов,
  • загрузка документов в электронные архивы заказчиков,
  • работа с любыми видами конвертов и бумаг формата до A3 включительно.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:01 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
оцифровка писем почта россии
Погода в Туле 11 декабря: мокрый снег с дождём и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 декабря: мокрый снег с дождём и ветер
сегодня, в 07:00, 190 1325 4
Неработающий безнал и проблемы с возвратом: что не устраивает туляков в работе транспорта
Жизнь Тулы и области
Неработающий безнал и проблемы с возвратом: что не устраивает туляков в работе транспорта
сегодня, в 08:00, 50 1364 0
27 беспилотников атаковали Тульскую область в ночь на 11 декабря: повреждено учебное заведение
Жизнь Тулы и области
27 беспилотников атаковали Тульскую область в ночь на 11 декабря: повреждено учебное заведение
сегодня, в 08:22, 27 4800 0
Куда бежать тулякам с Губернского катка в случае ракетной опасности
Жизнь Тулы и области
Куда бежать тулякам с Губернского катка в случае ракетной опасности
вчера, в 18:35, 126 5254 -20

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Умная транспортная система ускорила движение в Тульской области на 33%
Умная транспортная система ускорила движение в Тульской области на 33%
За ночь ПВО уничтожило 287 украинских беспилотников
За ночь ПВО уничтожило 287 украинских беспилотников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.