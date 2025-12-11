В Туле открылся участок оцифровки письменной корреспонденции

Компании стали получать письма на 1–2 дня раньше.

Фото freepik.com.

В Туле появился специальный участок, предназначенный для быстрого перевода почтовой корреспонденции в электронный формат, рассказали в министерстве цифрового развития и связи Тульской области.

Письма компаниям теперь поступают сюда, где их аккуратно открывают, присваивают уникальный код и производят качественное сканирование.

Электронные копии отправляются клиентам мгновенно, появляясь в личном кабинете на платформе Почты России или интегрируясь в собственную электронную систему юридического лица. Такая услуга существенно сокращает время ожидания важного документа — письмо доставляется минимум на сутки раньше обычного.

Преимущества сервиса:

быстрое получение электронных версий документов,

автоматизированное хранение оригиналов на складе в течение месяца,

экономия ресурсов компаний на обработку почты.

Дополнительно предоставляются опции: