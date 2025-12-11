  1. Моя Слобода
Умная транспортная система ускорила движение в Тульской области на 33%

Средняя скорость на ключевых участках увеличилась вдвое.

Фото министерства транспорта и дорожного движения Тульской области.

Интеллектуальные транспортные системы улучшили дорожное движение в Тульской области. Внедрение новейших технических решений позволило создать в регионе единую цифровую платформу сбора и обработки дорожных данных, рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожного движения. 

Так, в Тульской области обновили 145 светофорных объектов, установили 372 детектора транспорта, восемь умных пешеходных переходов и два больших информационных экрана. К системе мониторинга подключили более 700 камер наблюдения.

Приоритетными для оснащения стали магистральные улицы Тулы, автодорога Тула — Новомосковск, а также крупные муниципалитеты агломерации: Новомосковск, Щёкино, Алексин и Венёв. 

Средняя скорость движения на ключевых участках увеличилась вдвое, а время поездок сократилось на 33%. 

 

сегодня, в 10:25 −4
