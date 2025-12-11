Туляк пьяным сел за руль иномарки жены: машину конфисковали

Фото Артема Жильцова.

Гособвинитель прокуратуры Советского района Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя региона, повторно севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он был признан виновным по статье 264.1 УК РФ.

Утром 8 сентября 2025 года мужчина сел за руль автомобиля Hyundai Elantra, принадлежавшего его жене, будучи нетрезвым. Из-за плохого самочувствия он потерял контроль над машиной и врезался в попутный автомобиль.

Суд назначил мужчине наказание в виде десяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также запретил управлять автотранспортом на 2 года 10 месяцев. Машину жены конфисковали. Приговор пока не вступил в силу.