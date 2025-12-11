  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский депутат Илья Степанов поздравил жителей с Новым Годом - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульский депутат Илья Степанов поздравил туляков с Новым Годом

Советник главы региона пожелал оставить все плохое в прошлом году.

Тульский депутат Илья Степанов поздравил туляков с Новым Годом

— Дорогие жители Тульской области! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть этот волшебный праздник принесет в ваши дома радость, тепло и уют. Пусть каждый миг будет наполнен волшебством и светом, а сердце — ожиданием чуда.

Уходящий год был полон событий, как радостных, так и сложных. Мы вместе преодолевали трудности, учились на своих ошибках и стремились к новым вершинам. Пусть все хорошее, что было в уходящем году, перейдет в год наступающий и приумножится. А все плохое останется в прошлом, оставив лишь ценный опыт.

Пусть в ваших семьях царит мир и согласие, а близкие люди всегда будут рядом. Пусть в ваших сердцах горит огонь вдохновения и оптимизма. Пусть Новый год станет годом новых открытий, ярких впечатлений и незабываемых моментов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
1 января, в 10:00
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
илья степанов новый год поздравление
Погода в Туле 5 января: снег и до -8 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 января: снег и до -8 градусов
сегодня, в 09:00, 259 1576 5
В Тульской области подорожал междугородний проезд
Жизнь Тулы и области
В Тульской области подорожал междугородний проезд
сегодня, в 11:30, 70 3724 -5
В Тульской области объявили отбой опасности БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявили отбой опасности БПЛА
сегодня, в 01:35, 63 1375 1
За сутки с тульских улиц вывезли почти 1700 кубометров снега
Жизнь Тулы и области
За сутки с тульских улиц вывезли почти 1700 кубометров снега
сегодня, в 16:20, 30 293 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Самые яркие открытия и события в Тульской области в 2025 году
Самые яркие открытия и события в Тульской области в 2025 году
Погода в Туле 1 января: облачно и снежно
Погода в Туле 1 января: облачно и снежно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.