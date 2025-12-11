Тульский депутат Илья Степанов поздравил работников и ветеранов ФСБ с праздником

— Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы безопасности! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Ваша служба — это гарант безопасности и стабильности нашей страны. Вы стоите на страже интересов России, защищая ее от внутренних и внешних угроз.



Ваша работа требует высокого профессионализма, стойкости и непоколебимой верности долгу. Сегодня, в условиях сложной геополитической обстановки, ваша роль становится еще более значимой.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе! Пусть вас всегда поддерживают родные и близкие, а ваша работа приносит удовлетворение и гордость за вклад в безопасность нашей Родины!