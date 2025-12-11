  1. Моя Слобода
Телемедицина и карта убежищ: какие сервисы будут доступны в MAX уже в этом году

Рассказываем, что ждет пользователей национального мессенджера.

Фото пресс-службы правительства.

В правительстве Тульской области прошел брифинг на тему перехода пользователей в MAX. Журналистам рассказали о функционале и возможностях национального мессенджера.

Его создали в соответствии с Указом Президента РФ как инструмент цифрового суверенитета и защищенных коммуникаций. В мессенджер интегрированы госуслуги, банковские сервисы, система «Госключ», Цифровой ID и другие возможности. Когда сервисы заработают в полном объеме, большинство повседневных задач пользователи будут решать в MAX.

Главное преимущество сервиса — безопасность.

cyqypuk048clxgwvln7j78i16932270y.jpg

Об этом рассказал заместитель министра — директор департамента информационной безопасности Тульской области Роман Борисов:

— Зарубежные сервисы хранят переписки на иностранных серверах, медленно реагируют на опасный контент, не всегда сотрудничают с российскими регуляторами, а порой и блокируют официальные каналы российских ведомств. 

МАХ хранит данные на российских серверах, выявляет типичное поведение мошенников, допускает регистрацию пользователей только по номерам России и Белоруссии, к тому же в нем есть встроенный безопасный режим для детей.

МАХ снижает риски утечки данных и делает преступную активность экономически невыгодной. Это среда, где обычный пользователь защищен, а злоумышленнику работать трудно и дорого.

МФЦ, укрытия и забота о героях

Сегодня к мессенджеру подключилось уже более 55 млн пользователей. Они отправили более 4,4 млрд сообщений, а число официальных каналов превысило 80 тысяч.

Жители региона уже могут воспользоваться рядом сервисов, работающих в мессенджере МАХ:

  • чат-бот МФЦ, который позволяет записаться на прием, получить уведомление о готовности результатов услуг, узнать время работы отделения и проверить статус заявления;

  • «Навигатор бесплатного Wi-Fi и укрытий», который показывает ближайшее укрытие и открытую точку Wi-Fi;

  • «Герой 71. Помощь и забота» — чат-бот для участников СВО и их семей, предоставляющий информацию о мерах поддержки и консультации специалистов.

Скоро появится сервис записи к врачу, а до февраля введут телемедицинские консультации. Жители смогут получать помощь от врачей в режиме онлайн. Но это еще не все.

5yko3f7pen32i93jnd9923w24moyvvtr.jpg

Министр цифрового развития и связи Тульской области Виталий Прокудин:

— В регионе готовится распоряжение правительства о внедрении сервиса Цифровой ID. Это инструмент на базе МАХ, создающий цифровой аналог бумажных документов. На первом этапе запускаем три сценария: подтверждение совершеннолетия, статуса студента и статуса многодетности. При сканировании QR-кода передается только факт подтверждения — без персональных данных. Код обновляется каждые 30 секунд, защищен биометрией, а скриншот сделать невозможно.

Для учеников и их родителей

Помимо этого, MAX незаменим для школьников. Образовательная коммуникация между педагогом, родителем и обучающимся происходит в национальном мессенджере благодаря внедрению платформы «Сферум».

Сервис позволяет смотреть расписание, домашние задания и оценки, используя встроенное приложение «Моя школа», отправлять справки об отсутствии ребенка на занятиях. Упор снова на безопасность.

we3zzqnffy62ptgvfxfbxrk4nt7p236o.jpg

Представитель VK Андрей Москалев:

— «Сферум» — закрытая защищенная среда, созданная совместно с Минпросвещения и Минцифры России. В МАХ доступны все ключевые функции платформы, а безопасный режим автоматически включается для детских аккаунтов.

Домовые чаты — тоже в MAX

Обсуждать проблемы с канализацией и отключение горячей воды летом тоже будут в российском мессенджере.

hpnt96rahqd1krhllmvsw0qmc2t93l1q.jpg

Об этом сообщил начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко

— В ноябре в МАХ созданы домовые чаты для всех многоквартирных домов с числом квартир более 16. В регионе их более 7,3 тысячи, администраторами назначены представители управляющих организаций и ТСЖ.

Домовые чаты позволяют оперативно обсуждать текущие вопросы, получать уведомления от «Госуслуги Дом» и взаимодействовать с управляющими компаниями. Это официальная и безопасная коммуникационная среда. Она заменяет разрозненные неофициальные группы и сохраняет всю историю общения.

12 декабря, в 17:00 −8
