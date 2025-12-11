  1. Моя Слобода
Депутат Тульской облдумы Илья Степанов поздравил туляков с Рождеством

Он пожелал семьям крепкого здоровья, счастья, любви и процветания.

Депутат Тульской облдумы Илья Степанов поздравил туляков с Рождеством

— Дорогие жители Тульской области! 

В этот светлый и радостный день, когда сердца наполняются теплом и верой в чудо, примите самые искренние поздравления с Рождеством Христовым! Этот праздник, проникнутый духом любви и милосердия, объединяет нас в стремлении к добру и справедливости.

Пусть свет рождественской звезды озарит ваши дома, принесет в них мир и благополучие. Пусть этот праздник наполнит ваши сердца надеждой на лучшее, укрепит веру в свои силы и вдохновит на добрые дела.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, любви и процветания. Пусть в ваших домах всегда царят уют и гармония, а в сердцах — тепло и свет. Пусть каждый новый день будет наполнен радостью и благополучием, а Рождество принесет исполнение всех самых заветных желаний! Счастливого Рождества!

 

сегодня, в 12:03
