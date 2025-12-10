  1. Моя Слобода
Водонапорку в Кировском сквере Тулы выставили на продажу за 40 млн рублей

Объявление о продаже появилось на популярном сайте бесплатных объявлений в разделе коммерческой недвижимости.

Фото Дмитрия Дзюбина | Myslo.

Вместе с водонапорной башней под реконструкцию продается помещение некогда популярного кафе «Мимино» и земля. 

В объявлении указано, что продается кафе под реконструкцию. Также в лот входит водонапорная башня с арендаторами (на ней размещены антенны сотовых операторов), а еще — участок 9 соток в Кировском сквере. Земля находится в собственности, ее назначение — общественно-деловая деятельность.

Автор объявления указал, что к кафе подведена вода, канализация, газ и электроэнергия.

За все просят 40 млн рублей.

 

Фотограф
сегодня, в 11:29 +1
