Водонапорку в Кировском сквере Тулы выставили на продажу за 40 млн рублей

В объявлении указано, что продается кафе под реконструкцию. Также в лот входит водонапорная башня с арендаторами (на ней размещены антенны сотовых операторов), а еще — участок 9 соток в Кировском сквере. Земля находится в собственности, ее назначение — общественно-деловая деятельность.

Автор объявления указал, что к кафе подведена вода, канализация, газ и электроэнергия.

За все просят 40 млн рублей.