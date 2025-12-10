  1. Моя Слобода
В Узловой женщина выманила у подруги 3,7 млн рублей, рассказав историю про смерть мужа на СВО

Деньги тулячка обещала вернуть после получения выплаты от государства.

Фото из архива Myslo.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы Узловой. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая неоднократно вводила в заблуждение свою 51-летнюю подругу, придумывая истории о смерти своего мужа в плену в зоне СВО и якобы возникшей в связи с этим острой нуждаемости в деньгах то на похороны, то на оформление госкомпенсации и получение жилья в Москве, то на взятки должностным лицам, то на лечение собственной вымышленной тяжёлой болезни.

«Каждый раз она уверяла потерпевшую, что после получения причитающихся ей от государства выплат и квартиры обязательно вернёт все переданные средства», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. 

В результате длительных махинаций обвиняемая смогла вытянуть у пострадавшей 3,7 миллиона рублей, которые использовала на собственные нужды. Дело передано в суд.

сегодня, в 11:57 +3
