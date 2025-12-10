В Узловой женщина выманила у подруги 3,7 млн рублей, рассказав историю про смерть мужа на СВО

Фото из архива Myslo.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы Узловой. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая неоднократно вводила в заблуждение свою 51-летнюю подругу, придумывая истории о смерти своего мужа в плену в зоне СВО и якобы возникшей в связи с этим острой нуждаемости в деньгах то на похороны, то на оформление госкомпенсации и получение жилья в Москве, то на взятки должностным лицам, то на лечение собственной вымышленной тяжёлой болезни.

«Каждый раз она уверяла потерпевшую, что после получения причитающихся ей от государства выплат и квартиры обязательно вернёт все переданные средства», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате длительных махинаций обвиняемая смогла вытянуть у пострадавшей 3,7 миллиона рублей, которые использовала на собственные нужды. Дело передано в суд.