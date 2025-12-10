  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск

Это позволит транзитному транспорту объезжать Тулу с юга.

В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск. Это инициатива дорожно-строительной компании «Автобан». Ранее ее представители проводили рабочую встречу с заместителем председателя правительства региона Родионом Дудником. 

В минтрансе Тульской области пояснили Myslo, что строительство такой дороги снизит нагрузку на улично-дорожную сеть областного центра и позволит транзитному транспорту объезжать Тулу с юга.

Однако это пока только предложение. Никаких конкретных решений нет.

Кроме того, представители «Автобана» озвучивали идею создания автодороги, соединяющей федеральные трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

Что думаете? Нужны ли такие дороги? Делитесь мнением в комментариях!

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф
сегодня, в 15:35 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
строительство дороги
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
сегодня, в 07:00, 105 1078 4
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
сегодня, в 12:14, 84 3628 -10
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
Дежурная часть
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
сегодня, в 16:30, 34 723 -1
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
Жизнь Тулы и области
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
сегодня, в 13:42, 34 1440 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Советской ремонтируют трамвайные пути: видео
На Советской ремонтируют трамвайные пути: видео
«Арсенал» сыграет с «Локомотивом» в Кубке России 5 марта
«Арсенал» сыграет с «Локомотивом» в Кубке России 5 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.