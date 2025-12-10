Это позволит транзитному транспорту объезжать Тулу с юга.

В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск. Это инициатива дорожно-строительной компании «Автобан». Ранее ее представители проводили рабочую встречу с заместителем председателя правительства региона Родионом Дудником.

В минтрансе Тульской области пояснили Myslo, что строительство такой дороги снизит нагрузку на улично-дорожную сеть областного центра и позволит транзитному транспорту объезжать Тулу с юга.

Однако это пока только предложение. Никаких конкретных решений нет.

Кроме того, представители «Автобана» озвучивали идею создания автодороги, соединяющей федеральные трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон».

