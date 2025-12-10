  1. Моя Слобода
В Суворовской районной больнице планируют закрыть родильное отделение

Причина – снижение количество родов, а также несоответствие здания требованиям эпидемиологической безопасности.

В Суворовской районной больнице планируют закрыть родильное отделение

Председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев утвердил региональную программу «Охрана материнства и детства». Согласно этому документу, в 2026 году планируется закрытие родильного отделения ГУЗ «Суворовская центральная районная больница».

Такое решение принято в связи со снижением количества родов, неэффективной работой койки и несоответствием конструктивных особенностей здания современным требованиям, обеспечивающим эпидемиологическую безопасность.

В программе сказано, что рожениц из Суворовской ЦРБ будут направлять в «Тульский областной перинатальный центр им. В. С. Гумилевской».

вчера, в 19:42 0
