В сквере «Славянский бульвар» появились скульптуры Чебурашки и кота Леопольда

Качество благоустройства общественного пространства проверил глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Фото: пресс-служба администрации Тулы

По муниципальной программе комплексного благоустройства нижняя часть сквера была приведена в порядок: здесь реконструировали зону отдыха и детскую игровую зону.

В сквере заменили бордюры, уложили новый асфальт, разбили клумбы, установили скульптуры Чебурашки и кота Леопольда. 

Местные жители поблагодарили Илью Беспалова за реконструкцию общественного пространства и высказали свои предложения по озеленению.

– Мы подошли к благоустройству «Славянского бульвара» комплексно и за несколько лет преобразили его. В прошлом году привели в порядок мемориал, в этом – нижнюю часть бульвара. Поставили детское игровое оборудование. Жители попросили сделать дополнительное озеленение –  посадим в сквере кустарники и краснолистные клены, – рассказал сити-менеджер.

Работы по благоустройству городских дворов и общественных пространств практически завершены. В этом году в порядок привели более 700 объектов. 

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» были отремонтироаны более 30 дворов, а в сквере им. Л. Н. Толстого был проведен комплексный капремонт – от реконструкции фонтана до установки игрового оборудования.

Кроме того, рабочие отреставрировали памятник великому писателю. По «Народному бюджету» обновили более полсотни объектов, по «Нашему городу» – более 400. По муниципальной программе комплексного благоустройства приведено в порядок более 100 дворов. 

– Благоустроенные территории улучшают жизнь туляков, делают наш город более удобным и комфортным для проживания, повышают туристический потенциал. Эта работа будет продолжена с учётом интересов жителей и при их непосредственном участии, – отметил Илья Ильич.

вчера, в 20:50 −1
Событие
администрация Тулы благоустройство сквер Славянский бульвар
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
