  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский отряд «ЛизаАлерт» приглашает новичков на ознакомительную лекцию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульский отряд «ЛизаАлерт» приглашает новичков на ознакомительную лекцию

Давно хотели присоединиться к поискам пропавших людей, но не знали, с чего начать? Это мероприятие для вас!

Тульский отряд «ЛизаАлерт» приглашает новичков на ознакомительную лекцию

Ежедневно волонтёры выполняют множество задач для того, чтобы потерявшиеся люди возвращались домой. Но их ресурсы не бесконечны. Поэтому они приглашают в свои ряды активных и неравнодушных людей, которым не всё равно.

На «новичковой» лекции опытные поисковики расскажут об отряде и направлениях его работы. Все желающие узнают, как проходят поиски и какие методики при этом используются, где искать информацию об актуальных поисках и как к ним присоединиться, зачем делить лес на квадраты и почему идти туда в кроссовках – не самая лучшая идея.

После первого знакомства, располагая базовым минимумом знаний, вы сможете выбрать свой первый поиск и присоединиться к отряду. Мероприятие состоится во вторник, 16 декабря, в конференц-зале отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3).

Начало в 19.00. Необходима регистрация. Есть вопросы? Звоните по телефону +7(953)955-04-07 (Анна).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
лекция для новичков поисковый отряд ЛизаАлерт поиск пропавших
Место
Тула
Куда бежать тулякам с Губернского катка в случае ракетной опасности
Жизнь Тулы и области
Куда бежать тулякам с Губернского катка в случае ракетной опасности
вчера, в 18:35, 103 2964 -16
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
Дежурная часть
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
вчера, в 16:30, 56 1445 -4
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
вчера, в 12:14, 101 4535 -11
В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск
Жизнь Тулы и области
В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск
вчера, в 15:35, 56 1781 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы останутся без электричества 11 декабря
Какие дома Тулы останутся без электричества 11 декабря
В сквере «Славянский бульвар» появились скульптуры Чебурашки и кота Леопольда
В сквере «Славянский бульвар» появились скульптуры Чебурашки и кота Леопольда
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.