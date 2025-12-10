Тульский отряд «ЛизаАлерт» приглашает новичков на ознакомительную лекцию

Давно хотели присоединиться к поискам пропавших людей, но не знали, с чего начать? Это мероприятие для вас!

Ежедневно волонтёры выполняют множество задач для того, чтобы потерявшиеся люди возвращались домой. Но их ресурсы не бесконечны. Поэтому они приглашают в свои ряды активных и неравнодушных людей, которым не всё равно.

На «новичковой» лекции опытные поисковики расскажут об отряде и направлениях его работы. Все желающие узнают, как проходят поиски и какие методики при этом используются, где искать информацию об актуальных поисках и как к ним присоединиться, зачем делить лес на квадраты и почему идти туда в кроссовках – не самая лучшая идея.

После первого знакомства, располагая базовым минимумом знаний, вы сможете выбрать свой первый поиск и присоединиться к отряду. Мероприятие состоится во вторник, 16 декабря, в конференц-зале отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3).