Щекинский суд досрочно восстановил работу цеха переработки мяса в «ПХ Лазаревское»

Фото Артема Жильцова.

Щекинский суд рассмотрел ходатайство ООО «ПХ Лазаревское» о досрочном снятии остановки деятельности цеха термообработки мясоперерабатывающего комбината, введенной 4 декабря 2025 года.

Суд установил, что остановка деятельности назначена после обнаружения санитарных нарушений в цехе термообработки завода. Срок приостановки составлял 90 суток.

Представители предприятия обратились в суд с просьбой снять ограничение досрочно, так как провели все необходимые мероприятия по устранению нарушений. Специалисты Роспотребнадзора подтвердили выполнение предписанных мер.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение удовлетворить ходатайство и восстановить работу цеха термообработки с 8 декабря 2025 года.

Постановление суда пока не вступило в силу.