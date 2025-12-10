Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу

Фото Алексея Пирязева.

Повар из Тулы Ксения сорвала джекпот национальной лотереи «Великолепная 8», выиграв 3,6 миллиона рублей. Случилось это благодаря вдохновляющему разговору о гороскопах и личной интуиции, подсказавшей ей открыть приложение и купить лотерейные билеты.

Ксения признается, что периодически играла в лотереи через смартфон, иногда уставала и удаляла приложение, но вскоре возвращалась обратно.

«Мы сидели и обсуждали гороскоп, смеялись, что я азартная. Я по восточному календарю Лошадь, по знаку зодиака — Рак. И вот только мы это проговорили, я подумала: «Если уж азартная — надо попробовать». Как будто по мановению взяла и сыграла!» — вспоминает она.

На счастливый тираж Ксения купила 6 лотерейных билетов, использовав выигрыши от предыдущей мультипокупки. Среди них и оказался тот самый билет, принёсший суперприз.

Осознание выигрыша пока не пришло полностью, признаётся она. Сейчас у тулячки есть главная цель — ремонт квартиры, о котором она давно мечтала.

Игра в лотерею давно стала семейной традицией, но сейчас только Ксения поддерживает её, искренне полагая, что надежда всегда жива, пока у тебя есть лотерейный билетик.