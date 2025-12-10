  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу

Деньги она планирует потратить на ремонт квартиры.

Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
Фото Алексея Пирязева.

Повар из Тулы Ксения сорвала джекпот национальной лотереи «Великолепная 8», выиграв 3,6 миллиона рублей. Случилось это благодаря вдохновляющему разговору о гороскопах и личной интуиции, подсказавшей ей открыть приложение и купить лотерейные билеты.

Ксения признается, что периодически играла в лотереи через смартфон, иногда уставала и удаляла приложение, но вскоре возвращалась обратно.

«Мы сидели и обсуждали гороскоп, смеялись, что я азартная. Я по восточному календарю Лошадь, по знаку зодиака — Рак. И вот только мы это проговорили, я подумала: «Если уж азартная — надо попробовать». Как будто по мановению взяла и сыграла!» — вспоминает она.

На счастливый тираж Ксения купила 6 лотерейных билетов, использовав выигрыши от предыдущей мультипокупки. Среди них и оказался тот самый билет, принёсший суперприз.

Осознание выигрыша пока не пришло полностью, признаётся она. Сейчас у тулячки есть главная цель — ремонт квартиры, о котором она давно мечтала. 

Игра в лотерею давно стала семейной традицией, но сейчас только Ксения поддерживает её, искренне полагая, что надежда всегда жива, пока у тебя есть лотерейный билетик.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф
сегодня, в 13:42 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
лотерея билет повар
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
сегодня, в 07:00, 105 1078 4
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
сегодня, в 12:14, 84 3628 -10
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
Дежурная часть
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
сегодня, в 16:30, 34 723 -1
В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск
Жизнь Тулы и области
В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск
сегодня, в 15:35, 31 939 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Названы даты последних звонков и выпускных в школах в 2026 году
Названы даты последних звонков и выпускных в школах в 2026 году
В Донском 22-летний парень сбил перебегавшую дорогу женщину
В Донском 22-летний парень сбил перебегавшую дорогу женщину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.