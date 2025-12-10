  1. Моя Слобода
Неработающий безнал и проблемы с возвратом: что не устраивает туляков в работе транспорта

В региональном Управлении Роспотребнадзора подвели итоги тематической горячей линии.

Неработающий безнал и проблемы с возвратом: что не устраивает туляков в работе транспорта

Жалобы по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг принимались с 17 по 28 ноября. Туляки адресовали специалистам 79 обращений.

62% из них были связаны с вопросами безналичной оплаты услуг, проблемами с возвратом билетов и бронирований, недоведением достоверной информации до потребителей.

18% обращений касались деятельности перевозчиков регулярных перевозок общественным авто- и электротранспортом. 14% жалоб связаны с работой агрегаторов автомобильных перевозок и такси, а также служб каршеринга.

Деятельности агрегаторов билетов и авиаперевозчиков были посвящены 6% поступивших звонков. Всем потребителям были даны исчерпывающие разъяснения. Кроме того, специалисты помогли четверым тулякам составить досудебные претензии в адрес исполнителей услуг.

сегодня, в 08:00 0
