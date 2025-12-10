Названы даты последних звонков и выпускных в школах в 2026 году

Фото из архива Myslo.

В 2025/26 учебном году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая, а выпускные — 27 июня, сообщает Министерство просвещения РФ.

В ведомстве рекомендовали включать в сценарий праздников церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Гимна России.

Помимо этого, планируется отмечать заслуги многодетных и многопоколенных семей, приглашать на торжества родителей выпускников, награждённых государственными орденами, и членов семей военнослужащих — участников специальной военной операции.