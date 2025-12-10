  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Советской ремонтируют трамвайные пути: видео - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На Советской ремонтируют трамвайные пути: видео

Трамваи пустили в обход по Демидовской плотине.

На Советской ремонтируют трамвайные пути: видео
Фото и видео Алексея Пирязева.

На улице Советской в Туле стартовал ремонт трамвайных путей. Напомним, что в связи с этим 10, 11, 12, 15, 16 и 17 декабря на участке от ул. Оборонной до ул. Ф. Энгельса запретят движение трамваев № 3, 9, 12. Вагоны будут следовать через Демидовскую плотину. 

Кроме того, из-за ремонта путей с 19 по 21 декабря введут временные ограничения на проезд транспорта на пересечении улиц Советской и Мосина, а также по трамвайным путям на улицах Октябрьской и Советской.

Отметим, что после смертельного ДТП, которое произошло в Туле на Пролетарском мосту, эксперты осматривали трамвайные пути в центре города.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф
сегодня, в 16:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт трамвайных путей
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
сегодня, в 07:00, 105 1078 4
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
сегодня, в 12:14, 84 3628 -10
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
Дежурная часть
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
сегодня, в 16:30, 34 723 -1
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
Жизнь Тулы и области
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
сегодня, в 13:42, 34 1440 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск
В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.