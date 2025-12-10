На Советской ремонтируют трамвайные пути: видео

Фото и видео Алексея Пирязева.

На улице Советской в Туле стартовал ремонт трамвайных путей. Напомним, что в связи с этим 10, 11, 12, 15, 16 и 17 декабря на участке от ул. Оборонной до ул. Ф. Энгельса запретят движение трамваев № 3, 9, 12. Вагоны будут следовать через Демидовскую плотину.

Кроме того, из-за ремонта путей с 19 по 21 декабря введут временные ограничения на проезд транспорта на пересечении улиц Советской и Мосина, а также по трамвайным путям на улицах Октябрьской и Советской.

Отметим, что после смертельного ДТП, которое произошло в Туле на Пролетарском мосту, эксперты осматривали трамвайные пути в центре города.