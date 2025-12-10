Куда бежать тулякам с Губернского катка в случае ракетной опасности

Эту тему подняли читатели Myslo, а мы задали вопрос региональному правительству.

Наши пользователи Медуза пера и liska1979 в комментариях задались актуальным в преддверии новогодних праздников вопросом: куда эвакуироваться посетителям Губернского катка и площади Ленина в случае объявления ракетной опасности?

Вот что нам ответили в министерстве по региональной безопасности Тульской области:

«При получении сигнала угрозы укрытие граждан, находящихся на Губернском катке, возможно в подземном паркинге ТРЦ «Гостиный двор». Также сообщаем, что граждане могут укрыться в любом из укрытий в зависимости от фактического нахождения в конкретный момент времени.

Перечень подвальных помещений в многоквартирных домах, признанных пригодными для использования в качестве укрытия, размещен на главной странице сайта администрации Тулы».