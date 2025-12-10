Какие дома Тулы останутся без электричества 11 декабря

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. К. Маркса, 2, 3-а, 3-б, 5, 5-а, 7, 9, 11,

ул. Демидовская Плотина, 10,

пр-т Ленина, 63, 65,

ул. Первомайская, 2, 4,

ул. М. Тореза, 6,

ул. Полежаева, 47,

ул. Металлургов, 22, 22-а,

ул. Чаплыгина, 1 (ГРП № 40), 4, 6, 13,

ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.),

ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а,

ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а,

ул. Гоголевская, 21,

пер. Садовый, 1,

ул. Дзержинского, 5, 6, 17,

ул. Советская, 15,

12-й пр-д, 14-20 (чётн.), 13-21 (нечётн.),

ул. Полюсная, 12-32 (чётн.), 15-19 (нечётн.), 9-а, 11,

11-й пр-д, 7, 8,

5-й Полюсный пр-д, 10, 11, 12, 12, 12/1, 21/1, 31, 33,

10-й пр-д, 1-д, 2-е, 2-д,

11-й пр-д, 1-7(нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-б, 4, 6, 7-а, 8-б,

12-й пр-д, 1-7 (нечётн.), 1-в, 1-г, 1-д, 8, 10,

16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 9-25 (нечётн.), 3-а, 5-а,

17-й пр-д, 2-28 (чётн.), 1-27 (нечётн.),

18-й пр-д, 27-35 (нечётн.), 50-64 (чётн.),

ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.), 79-а, 81-а, 81-б, 83-б,

ул. Плеханова, 1-43 (нечётн.), 2-42 (чётн.), 2-а, 4-а,

ул. Кутузова, д. 8.