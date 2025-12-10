  1. Моя Слобода
Бастрыкин взял на контроль дело о нерасселении жильцов столетнего дома в Туле

Его признали аварийным еще в 2018 году.

Фото из архива Myslo.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства нерасселения жителей аварийного дома на улице Тургеневской в Туле.

Несущие конструкции здания 1917 года постройки разрушаются, в стенах образовались трещины, в целях предотвращения обрушений установлены подпорные балки. В 2018 году ввиду высокой степени физического износа дом признали аварийным, однако новое жилье людям до сих пор не предоставили. 

В СУ СК России по Тульской области организована процессуальная проверка. 

Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Владимиру Усову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. 

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

 

сегодня, в 10:22 +2
