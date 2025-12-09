  1. Моя Слобода
  Владимир Путин назначил нового судью Арбитражного суда Тульской области
Владимир Путин назначил нового судью Арбитражного суда Тульской области

Указ № 904 Президент России подписал накануне, 8 декабря.

Владимир Путин назначил нового судью Арбитражного суда Тульской области
Фото Артёма Жильцова

В соответствии со статьями 83 и 128 Конституции РФ, судьей Арбитражного суда Тульской области назначена Анна Анатольевна Никитина. Она будет исполнять полномочия судьи на протяжении шести лет.

Дмитрий Миляев встретился с Героями Отечества
Дмитрий Миляев встретился с Героями Отечества
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
В небе над Тульской областью сбиты два вражеских БПЛА
