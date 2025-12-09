В соответствии со статьями 83 и 128 Конституции РФ, судьей Арбитражного суда Тульской области назначена Анна Анатольевна Никитина. Она будет исполнять полномочия судьи на протяжении шести лет.
Владимир Путин назначил нового судью Арбитражного суда Тульской области
Указ № 904 Президент России подписал накануне, 8 декабря.
Фото Артёма Жильцова
